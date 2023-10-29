桃園市桃園區1建築工地今天早上發生1名工人下車後，因重心不穩不慎摔落10米電梯井，桃園市大有消防分隊獲報，發現患者疑似左腳骨折，給予固定後使用器材車吊臂協助脫困並送醫治療。

消防局10月29日8時25分接獲派出所轉報，有一名莊姓工人於下車後，因重心不穩不慎墜落電梯井，需要吊掛車輛支援。指揮中心接獲報案後，立即派遣5車12人前往現場，由大有分隊小隊長張晉菖擔任指揮官，發現現場墜落高度約有10米，便指派救護人員由樓梯先下樓查看患者傷勢，救護人員到達現場後表示患者意識不清，左腳疑似骨折，立即協助給予頸圈及骨折固定等處置，並打包上長背板，最後由器材車使用吊臂協助患者脫困，送往林口長庚醫院就醫。

大有分隊長蘇翊瑄表示，若有遇到患者自高處墜落且意識不清時，因無法確認患者是否有頸椎受傷之問題，請民眾切勿任意移動患者，應立即通報119，由專業救護人員至現場評估，避免因為任意移動造成患者之二次傷害。