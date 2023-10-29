違法改裝的機車發出擾人的噪音，已經造成許多基隆市民生活中困擾。基隆市政府環保局日前表示，基隆市政府除在明年度的預算中編列噪音防治相關設備採購外，也經市政會議通過，強化噪音取締相關法令，遏止噪音擾民的問題。

基隆市議會日前進行環保局業務報告，市議員陳冠羽及施偉政均針對基隆市改裝機車噪音取締提出質疑。陳冠羽指出，基隆市環保局在聲音照相科技執行及機動車輛噪音檢測，乃至於北北基桃聯合稽查都投入相當多人力，也可以看到舉發的件數有明顯提升。但相關噪音防治的設備及人力相關規畫，希望環保局能夠提出說明。

施偉政則是針對警方協助環保局進行噪音檢測及取締的人力提出意見，他擔心在人力不足的情況下，又增加警方警力負擔，致使噪音取締的成效受到影響。

對此，基隆市政府環保局長馬仲豪表示，基隆市府將採用設備及法規兩方面因應，首先，在設備部分，市府已在明年度的總預算內編列增購噪音防治相關設備的經費，後續將會增購相關設備，因應取締噪音所需。

另一方面，市政會議日前也通過相關公告的修訂，新增「不得使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路」，讓未來警方若在攔檢時發現民眾的機車非法改裝排氣管，則環保局將可據以開出罰單，且開罰金額自新台幣3千元到3萬元不等。在此同時，環保局也向中央環境部提出建議，希望能將噪音開罰標準，由現行的90分貝下調至84分貝，以維護民眾的權益。

至於在人力方面，基隆市府也編列預算，安排環保局及警察局的同仁接受噪音檢測相關證照的訓練，明年度將有22名同仁會前往受訓，另外環保局也增加5名人力進行相關噪音檢測，預期將可有效提升噪音檢測的量能。