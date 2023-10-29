一名女網友抱怨最近在網路上認識一名男子，相約周末見面，以為男生會開車來載她，沒想到對方竟然要她自己搭公車，但她腿容易酸沒辦法久站，從國中畢業就沒搭過公車，怒批沒車的男人真的沒資格約會。

原PO於27日在Dcard發文，交友軟體認識的男生約她一起過萬聖節，吃完萬聖節午餐再上陽明山晃一下看夜景，她答應約會後，與男生確認行程細項才發現對方沒有要開車載她，要她自己從家裡搭公車，之後再搭接駁車或公車一起上陽明山。

原PO說，有委婉跟男生說這樣不太方便，男生只說那可以改成騎車，但她更不高興，「是不知道女生穿短裙，坐機車很不方便嗎？而且安全帽會壓壞我的頭髮，也會讓戴耳環不舒服」。

原PO表示，她很容易腿痠沒辦法久站，出門都穿厚底鞋不適合搭公車，平常出門都有人開車載她，國中畢業後就沒搭過公車，沒想到還有男生出社會後沒買車，錢都存到哪裡了？怎麼還好意思跟女生約會，臉皮太厚。

一席話PO出後，引起網友一面倒批，「那你自己有買車嗎？如果你有買車可以你開啊」、「無法久站、容易腳酸的女生最好別出門」、「到底是要找男友還是找駝獸」，但也有少數人支持原PO，「去陽明山吃晚餐看夜景，說要搭公車過去真的會火大欸」。