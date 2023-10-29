彰化火車站旁的台灣大飯店日前發生竊案，1名男房客凌晨時分見櫃台人員在打盹，竟大膽地趴在櫃台上打開抽屜行竊，得手8500元，犯行曝光後火速逃離飯店。轄區警方已受理報案，正循線追查涉案男子到案。

從今天曝光的飯店內部監視器畫面可發現，當時1名男房客見櫃台人員低著頭在打盹，竟3度趴在櫃台後打開抽屜，第1次沒偷到錢，第2次得手8500元，竟仍貪心地又再度犯案，見櫃台人員查覺，該男將手中百元鈔還給櫃台人員，並趁櫃台人還未回過神時，聲稱要幫忙追偷錢的竊賊，火速逃離現場。

彰化警分局民生路派出所所長莊世亮指出，該所受理台灣大飯店竊盜案件後，立即調閱監視器畫面清查特定犯案對象，已鎖定１名男子涉案，正循線通知該男到案製作筆錄，再將全案移送彰化地檢署偵辦。

事發當天值班的櫃台人員表示，當天凌晨就有發現涉案男子在櫃台附近來回走動，但不知道該男就是竊賊，清點後確認損失7張千元鈔票及3張五百元鈔票，共8500元。竊賊是徒手打開櫃台抽屜偷走錢，「我人就在旁邊而已，小偷未免也太大膽了！」

他說，因為吃了治療過敏的藥物，約凌晨2點多，感到昏昏沈沈，沒想到該男竟大膽行竊，他後來有看到該男伸手進櫃台，且手中還拿著百元鈔，他當時還未回過神，只記得該男將手中的百元鈔給他後說有人偷錢，他說去看監視器，而該男則說要去追偷錢的人，隨即衝回房間，拿了行李就離開飯店。

業者指出，該名涉案男子是在24日入住，第1天的住宿費用1500元，第2天及第3天每天都是1000元，該男在26日凌晨偷錢後就火速逃離，已將相關資料提供給警方，盼早日逮獲竊賊。