目前全台各地都有「就業服務站」，負責幫移工媒合工作，不過台灣移工聯盟指出，每周四舉辦的「就業媒合會」，竟是由電腦隨機挑選一批移工，規定他們必須到場簽到。更荒謬的是當移工問「我的雇主在哪」，就服站工作人員居然回答：「不一定有雇主來，你們要自己找仲介。」

台灣移工聯盟表示，承擔在台移工求職、轉換雇主重任的全台各地「就業服務站」，每周四都會舉辦「就業媒合會」。但所謂的「媒合」，竟然是每周由電腦隨機挑選出一批移工並強制要求到場「簽到」，若沒有「簽到」視同放棄轉換工作的權利，移工就會被強制遣返回國。

台灣移工聯盟表示，姑且不論此規定的不合理，當這些被電腦挑選的移工詢問就業服務站工作人員「今天要面是我的雇主在哪裡」，因為就業服務站至今沒有任何多語翻譯人員，工作人員只能用簡單的英語回答：「不一定有雇主來，你們要自己找仲介。」

台灣移工聯盟主任劉曉櫻表示，台灣引進移工超過30年，目前也僅有越南、印尼、菲律賓、泰國等4大移工來源國，全台就業服務站卻沒有任何雙語人員，無法回答移工找工作的疑問，更無法幫忙介紹工作，完全沒有發揮任何媒合功能，反而只是「點名」耍官威而已。