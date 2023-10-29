中華電信今日於圓山大飯店盛大舉行112年「偕手同心 共創將來」員眷集團婚禮，典禮邀請到行政院院長陳建仁擔任證婚人，中華電信董事長郭水義及總經理林昭陽擔任主婚人，中華電信工會理事長洪秀龍及職工福利委員會主任委員鄭文暹擔任介紹人，為88對新人獻上祝福。新人們在陳院長的福證及親友團的見證祝福下，執起彼此之手，邁向人生幸福的下一站，婚禮現場洋溢著幸福與溫馨交織的感人氣氛，為新人們留下最珍貴難忘的人生回憶，也再次傳承中華電信集團婚禮幸福傳統。

行政院長陳建仁致詞時表示，中華電信是幸福企業的模範生，除了提供高度競爭力的薪酬外，也建構多元、包容、友善的職場環境及全方位福利措施，相對的，員工滿意職場環境形成低度人才流動率，造就公司人才資產豐沛，讓公司更具競爭力，這是一種善的循環，期許所有企業都能落實員工照顧，和政府齊力守護勞工。陳院長並期勉所有新人，在婚姻中要有恆久的忍耐和恩慈、包容和信任、相互理解和尊重，願所有新人秉持愛的初衷共同面對生活的每個階段，祝福新人們在愛的光芒中前行，共築美好的未來。

林昭陽總經理致詞時表示，88對新人中有11對是在中華電信大家庭裡遇到了相知、相惜、相愛而後決定相伴一生的伴侶，除了為所有新人開心外，更向新加入中華電信大家庭的才子佳人保證，公司向來視員工為最重要的資產，必定會積極建構友善職場環境、盡力照顧員工。林總經理強調，近年來少子化問題已成為國安議題，鼓勵新人們衝刺生育率，期待新人們很快就能享用公司完善的育兒福利措施。

郭水義董事長致詞時表示，非常感謝陳院長親自蒞臨為新人們獻上祝福，近年來政府持續強化對基層勞工及家庭的照顧、關注少子化議題，並投入相當資源研擬鼓勵國人婚育計畫；中華電信身為龍頭企業，積極從各個面向響應政府政策，落實員工照護，以實際行動支持同仁兼顧工作與幸福家庭生活。郭董事長期勉新人未來相處時，要以誠信為本、彼此信賴、生活多點創新製造樂趣、承諾當責負起責任，並祝願新人們幸福美滿，進一步將幸福傳遞給身邊的每一個人。

婚禮中，中華電信特別致贈每對新人中華電信「光世代套餐」1年及1萬元紅包作為結婚賀禮，為新人們喜上加喜，讓新人們荷包滿滿、幸福美滿。