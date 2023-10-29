美國共和黨總統參選人今天在具影響力的猶太捐助者年會發表演說，承諾堅定支持以色列對哈瑪斯（Hamas）的戰爭。

前總統川普在共和黨猶太人聯盟（Republican Jewish Coalition）年會中表示，他將「以前所未有的方式捍衛我們在以色列的朋友和盟友」。

川普把矛頭指向拜登總統的政府，避免批評競爭對手，他說，以色列和哈瑪斯之間的衝突是「文明與野蠻、正派與墮落、善與惡之間的鬥爭」。

這位前實境秀主持人面臨多項刑事起訴，但仍是贏得黨內提名、出線與拜登競爭的壓倒性熱門。最近幾週，他形容黎巴嫩伊斯蘭組織真主黨（Hezbollah）「非常聰明」，並批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），引發了憤怒。

川普最接近的競爭對手、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）也來到拉斯維加斯，他說，10月7日哈瑪斯突襲以色列，是「自大屠殺以來針對猶太人最致命的襲擊」。

哈瑪斯武裝分子殺害至少1400人，其中大部分是平民。

哈瑪斯控制的加薩衛生當局指出，以色列無情的報復性轟炸已造成8000多名巴勒斯坦人死亡，其中主要是平民，許多是兒童。

迪尚特等人指出，美國大學校園反猶主義高漲，提議削減對大學的資助並取消親巴勒斯坦外國學生的簽證。

聯邦參議員史考特（Tim Scott）說：「持有簽證並呼籲種族滅絕的學生都應該被驅逐出境。」

前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）則提出人們對美國領土遭遇反猶主義攻擊的憂慮。

海利說：「當上總統，我會改變反猶主義的聯邦定義，包括否認以色列的生存權。」她說，她將取消不反對反猶主義的學校的減稅優惠。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1121029