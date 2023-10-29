FRANCIS JUST KNOCKED DOWN TYSON FURY



pic.twitter.com/rf6EjwDde4 — Janty (@CFC_Janty) October 28, 2023

WBC拳王泰森福瑞（Tyson Fury）雖然打贏了前UFC重量級冠軍納干諾（Francis Ngannou）而保住不敗金身（34勝0敗1和），但是泰森福瑞贏得有點狼狽，第3回合不慎挨了納干諾左重拳而倒地，打完10個回合僅以分歧的判定勝出。退役拳王路易士（Lennox Lewis）就認為泰森福瑞「贏了面子，輸了裡子。」

路易士是曾經打贏麥克泰森（Mike Tyson）的名將，他在Ｘ平台寫道：「獅子不能讓大鯊魚跑進叢林裡為所欲為，納干諾的身價上漲，福瑞身價下跌了，這是一場難看的勝利。」納干諾威震格鬥界，但在職業拳壇只是一名新手，初登台就差點讓當今拳王翻車。

史上首位超中量級「無庸置疑」拳王阿瓦瑞茲（Canelo Alvarez）對於此戰的感想只發出一個「傻眼」的圖示而未多做評論，他可能也是不滿這個判定結果。兩位裁判給予96比93、95比94的分數判決泰森福瑞獲勝，第三位裁判給予95比94支持納干諾。

然而以泰森福瑞過去的戰績來看，他生涯倒地7次，更困難的是讓他留在地板上。最有名的是泰森福瑞3度對戰前WBC拳王懷德（Deontay Wilder），多次吃了懷德的鐵拳倒地，但他都能起身再戰，這種韌性是他的特質。納干諾後半場體力下滑，卻也沒受到多少傷害，在旁觀戰的麥葛雷格（Conor McGregor）評論說：「納干諾是個強悍的小子，泰森福瑞沒能傷到他。」