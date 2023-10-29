10月28日是北護大創校76週年，包含醫護學者、產業專家、校友齊聚「北護76，一起榮耀」慶祝活動，學生社團展現青春活力，創意齊祝福北護生日快樂。振興醫院、新光醫院等與國立臺北護理健康大學研究合作之醫療機構院長，也在場見證北護大培育許多優秀護理以及健康照護與管理人才。

吳淑芳校長方芳理事長劉玟宜院長林惠如副院長劉介宇主任徐建業主任與國際生合影。(北護大提供)

王必勝政務次長致詞。(北護大提供)

吳淑芳校長感謝歷任校長為北護大打下良好的基礎，今年北護大再度獲得QS Star滿級五星級肯定及QS Subject ranking護理學科進入全球百大之列。北護大培養護理健康照護與管理專業人才，辦學成效獲肯定，今年受教育部指定，承接新增之醫護全區區域中心學校，轄下輔導醫護相關學校共10所，以專業群專長引領區域夥伴學校，吳校長感謝師長們對教育工作的奉獻與投入，也感謝同學們在課業及各方面的努力。

衛生福利部王必勝政務次長表示，謝謝北護大在這76年來，培養了無數的在醫護界的人才。根據世界衛生組織統計，希望到2030年前，每個國家都以每年8%的人數增加護理人力，因為我們在醫療上、長照上不斷的發展，需要的護理人力越來越多。有鑑於此，衛生福利部提了12項政策，希望能夠穩定我們的護理人力，包括大家比較關心的護病比等措施，希望北護大這麼優秀良好的學校能夠作育更多的英才。

競技啦啦隊等同學共祝北護大生日快樂。(北護大提供)

振興醫院魏崢院長分享從醫以來，始終最重視的就是護理，就整個醫療體系的照護來說，護理始終是第一線，也是最重要的一環。在哥倫比亞大學醫院的同事資深的護理師周復華成績可以進醫學院的醫科，但是後來選擇念護理，一開始還覺得有點受挫的感覺，越做越覺得她的選擇是正確的，做護理對於病人照護好有成就感。

魏院長見證北護大每年都在進步，每次參加北護大校慶都有個感想，看完學生的表演之後，就覺得我們國家有希望了。第二個想法看到學生這麼多才多藝，難怪有些護理師都不做護理就做別的行業去了，並指出學護理的其實受益非常多，家裡面有一個人當護理師，正確的健康觀念對整個家庭都有很大的幫忙。健康產業絕對不會退流行。

新光醫院洪子仁副院長致詞特別提到，在唱校歌的時候，彷彿回到76年前，看到了當時創校的譚素蓉校長在創立北護的時候，篳路藍縷的過程。這76年北護能夠成為臺灣最頂尖的護理健康科技大學的重鎮，可以說是實至名歸，除了前幾任校長的努力以外，吳校長接手以後不斷在數位化新時代，持續地不斷的在精進，國際評比獲QS STAR五星評等及全世界護理學科排名全球前百大、亞洲排行第9名佳績。在傳唱76年校歌裡面，在未來能夠創造更好的高峰。

各院系所邀請系友返校共同慶祝校慶，前瞻護理教育跨域學習研習會、護理系傳光典禮 、學海築夢計畫成果發表會、大師講座、旅遊健康專題講座、國際醫學資訊聯合研討會、曾煥棠教授榮退學術研討會，以及師生論文發表會等系列活動。

112年特別邀請國際生組隊參加拔河比賽，透過運動競賽、校慶園遊會「異國文化」不同地區的美食擺攤與娛樂活動，與本國學生互動與交流，凝聚師生間情感。此外，還有7組同學組隊/社團報名校慶小舞台的表演，表演的內容有扮裝、自彈自唱、吉他演奏、舞蹈等勁歌熱舞展現學生活潑熱力，與所有蒞臨貴賓、北護校友及民眾共同歡慶76歲生日。