日媒自行彙整官方等數字報導，日本今年度從4月至今至少已有172人遇熊襲受害，創統計史新高紀錄。從發生地區來看，包括秋田縣在內的東北地方最為嚴重，民眾遊日時須多加留意。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本今年度在18個道府縣至少已有172人遇熊襲受害，由於這個數字改寫日本政府開始統計以來的最糟紀錄，中央及地方政府等呼籲民眾徹底做好防範對策。

日本政府環境省日前公布，今年4月到9月止總計已有109人遇熊襲受害。至於進入10月後的數字，NHK根據各地方中心採訪得知至少63人受害，與環境省數字加總後為172人。

相比環境省開始統計以來創下最多紀錄的2020年度158人，今年度至今已大幅改寫。

如果單看今年10月的63人受害，同樣大幅改寫2006年10月創下的49人受害紀錄。

從發生地區來看，最多的秋田縣59人，占整體逾1/3；岩手縣40人受害、福島縣13人受害、青森縣11人受害，可看出東北地方是遇熊襲受害最嚴重的地區。

另外，長野縣也有10人受害，其他地區包括島根縣、京都府及山梨縣等地都有人遇熊襲。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1121029