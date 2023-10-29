「華語歌壇天后」莫文蔚出道至今發行超過40張專輯，代表作包含《陰天》、《廣島之戀》、《慢慢喜歡你》等，而她也憑藉電影《食神》中「火雞姊」一角獲提名金像獎、金馬獎最佳女主角獎；近期她在出席活動與名媛曾昭怡的合照竟遭網友酸，不敵歲月洗禮，變成「火雞姐」。

莫文蔚先前出席香港酒店周年活動，與不少現場來賓合影，其中與百億富商曾文豪女兒曾昭怡的合照中，莫文蔚皺紋明顯加上臉頰凹陷，被網友酸不敵歲月，模樣猶如她多年前在周星馳電影中飾演的「火雞姊」。

莫文蔚與名媛曾昭怡的合照遭酸 。(圖/擷取自曾昭怡IG)

對此，莫文蔚未做出回應，但她也貼出活動當天與楊紫瓊與香港設計師Vivienne Tam的合影，可見三人笑得相當燦爛，莫文蔚也臉上並沒有過多紋路，因此有人認為與曾昭怡的合照，是因角度與燈光問題，才會拍起來顯老。

事實上，莫文蔚過去受訪時曾表示，當年周星馳打電話邀請她飾演「火雞姊」，而周星馳告訴她這個新角色需要暴牙眼睛又有刀疤，但她當時竟完全不介意，還開心直呼：「我覺得正呀！很難得演出不同的角色」。

此外，她當時也提及，周星馳對自己事業的影響「當時不以為意，但回想起來是很幸運的」，更透露與周星馳合作的情形「他私底下其實他很嚴肅，在他身上，我學到那份專注，他可以百分之二百投入工作，真是個高人！腦轉得超快，他不單會想好自己怎麼演，連整場戲怎麼拍也想到，經常跟導演鑽研劇本」。