漢子、燕子、禿子再合體！韓國瑜喊話「當聰明的高雄人」 自嘲爆「這2句」全場笑噴 @ChinaTimes

高雄市前市長韓國瑜近日屢替國民黨總統參選人侯友宜造勢，讓侯聲勢有往上爬的趨勢。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯指出，經過幾場造勢後，藍營軍心定下來了，且在基層走動時，前兩周批判的聲音已不見，取而代之的是此起彼落的加油聲，她認為選舉氣氛若越來越濃，對國民黨有加分效果。

韓國瑜昨（28）日在高雄替侯友宜造勢時提到，支持他的群眾，「男的都是攝護腺肥大、女的都過了更年期」，徐巧芯今在政論節目《週末大爆卦》表示，高雄是給韓最高峰也是讓他重重摔倒的地方，對他而言應是五味雜陳，但韓仍用樂觀態度面對市民，種種言論都是希望韓粉能支持侯友宜。

徐巧芯提到，經過這幾場造勢，發現藍營軍心開始穩定下來，在地方基層走動時，開始聽到此起彼落的加油聲，顯見造勢對藍軍是有效的。徐巧芯進一步分析，一兩周前她去市場掃街時，有許多民眾不知道政治發生什麼事或對選舉冷漠，甚至對於會不會有藍白合都是一頓罵，如今罵的人不多了，心態轉變為交給上面的人決定。

徐巧芯強調，這幾場造勢氣勢出來了，也感覺到選舉氣氛濃，這對於國民黨這種有組織型的政黨而言有加分效果，但也不能掉以輕心，因為民進黨若也開始舉行造勢，賴清德民調同樣可能往上，形成藍綠PK局勢。