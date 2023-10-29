台北捷運將迎來130億旅客人次，民進黨台北市議員許家蓓表示，建管處辦理既有建築物無障礙勘檢，北捷車站勘檢結果竟全數不合格，要求北捷盡快改善。北捷回應，提供無障礙環境是捷運的基本服務，預計明年1月底進行改善。

許家蓓指出，建管處於2021年開始辦理第9期既有建築物無障礙勘檢，勘檢對象為台北市90處車站，包含捷運車站、台鐵車站、高鐵站及轉運站。其中，屬於捷運車站者共81處，數量最多。但勘檢結果竟「全數不合格」，且目前尚無捷運車站完成改善。

許家蓓說，各車站不符規定的項目中，以「樓梯扶手不符合規定」最多，共35處車站不合格，且目前僅改善5處車站。次之則是電梯未設置「下組呼叫鈕」，共32處車站不合格，全數皆尚未改善。

許家蓓要求，捷運初期路網車站在興建時尚未頒布「建築物無障礙設施設計規範」，故當時無障礙設施都是依捷運局自行訂定的規定設置，但目前無障礙設施的規定與時俱進，也愈趨嚴格，且法規會溯及既往，北捷改善無障礙設施責無旁貸。

北捷總經理黃清信回覆，提供無障礙環境是捷運的基本服務，捷運局興建捷運時都有整套無障礙規劃，但因法令持續修訂致使不合格，北捷設有無障礙環境推動小組，針對缺失討論並列管，預計明年1月底進行改善，若法令有修正也會持續改善。