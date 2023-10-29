2017年零安樂政策上路後遊蕩犬數量大大增加，據農業部統計，2022年推估數量來到15萬9697隻，遊蕩動物帶來的社會安全及生態環境問題都引來許多爭議，野生動物遭犬貓攻擊案件更為10年前的3倍。「2023為野生動物而走」今(29)日於立法院群賢樓前舉辦，呼籲各界重視野生動物保育，共同面對遊蕩犬貓議題。

今日首屆為野生動物而走遊行在風雨中盛大召開，現場千人響應號召前來，喊出「野生動物正告急，犬貓有家不遊蕩」、「犬貓安居，生態永續」、「野小孩快樂比鄰，毛小孩享福家庭」、「鬱鬱山林不遺汪，野生動物不消亡」等口號。

活動總召李宗宸表示，據農業部調查，去年全台遊蕩犬隻已達16萬隻，而根據生物多樣性研究所野生動物急救站截至10月14日的統計，野生動物遭犬貓攻擊案件為10年前的3倍，保育類的石虎與穿山甲皆暴露在遊蕩犬威脅之下，而遊蕩犬貓可能向環境及其他生物傳播疾病，狂犬病更是其中威脅。

而針對「特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案計畫」，挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋指出，作為長期保育措施典範，應儘速擴大至更多野生動物受犬隻侵擾之區域，而全國法定生態保護區及野生動物熱區也應全面禁止餵食，才能有效避免游蕩犬貓數量繼續上升。

民進黨立委洪申翰與國民黨立委李德維也到現場接受保育團體的陳情書，洪申翰表示，不論是石虎、穿山甲,還是犬貓的生命安全與生活福祉都非常重要，個人非常贊同本次遊行的訴求，包含做好源頭管理，避免讓犬隻在外遊蕩，使之能在人類的悉心照護下獲得最好的生活品質，未來將在立法院持續監督試辦計畫的推動及《動保法》執法落實。

針對「特定生態熱區試辦特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案」禁止餵食的呼籲，林業及自然保育署表示，林業署將以主管林地及權責，於管轄林地設立禁止餵食遊蕩犬告示牌誌、加強巡護及宣導禁止餵養遊蕩動物，也透過石虎綠網平台協調水利機關於試辦區域的河川地一起推動禁止餵養，期望有效減緩遊蕩犬貓對野生動物的衝擊。