熟悉談判的消息人士指出，即使以色列加強轟炸加薩，卡達主導、旨在讓加薩戰爭降溫的以色列與哈瑪斯（Hamas）協商今天持續進行。

消息人士告訴路透社，談判並未破裂，但進展比昨晚情勢升級前「緩慢許多」。由於談判敏感，消息人士要求匿名。

3個多星期以來，卡達一直在幕後進行外交斡旋，與哈瑪斯官員和以色列對話，以促進和平並確保釋放哈瑪斯和其他武裝組織在加薩扣押的200多名人質。

卡達上週的調解促使一對美國母女檔人質和兩名以色列老婦獲釋。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，即使在加薩地面進攻期間，也將繼續努力確保人質獲釋。

尼坦雅胡說：「我們將利用並盡一切可能將他們帶回家。」

哈瑪斯稍早表示，他們就快與以色列就人質問題達成協議，但以色列在這種可能性上「停滯不前」。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1121029