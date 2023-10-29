彰化地檢署今天下午宣布查獲以提供金錢對價方式，收集總統大選特定被連署人之連署書的案件，逮捕2名涉案男子，訊後1人聲押獲准，1人10萬元交保。檢警查出，涉案人以每張連署書200元，非法收集特定被連署人的連署書，全案仍在擴大偵辦中。

距離11月2日中央選舉委員會受理正副總統選舉連署書時限剩不到幾天，田中警分局日前獲報轄內有人以每張200元的代價在收集鴻海集團創辦人郭台銘的連署書，隨即成立專案小組追查。

彰檢檢察官陳鼎文指揮彰化縣警局刑事警察大隊、田中警分局及彰化縣調查站等單位展開偵辦，查出邱姓及鄭姓等被告等人涉嫌以金錢為對價，使人為特定被連署人連署之行為，於27 日由警方持法院核發之搜索票搜索相關處所，並拘提邱姓、鄭姓被告二人到案、查扣其等手機等物品。

經查，邱姓、鄭姓被告以每張連署書200 元的對價，對外非法收集特定被連署人之連署書。

檢察官 28 日訊問被告二人及相關證人後，認邱姓、鄭姓被告均涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》第 87 條第 1 項第 2 款犯罪嫌疑重大，其中邱姓被告經警拘提時有逃亡之事實，並有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押獲准；鄭姓被告則無羈押必要，諭知交保 10 萬元。

彰檢指出，該只有乾淨選舉才能真正落實民主，呼籲所有與選舉有關行為務必合法進行，切勿以身試法，民眾發現不法可撥打 0800024099 轉4號專線，或進入該署網站掃描「查賄反賄一碼通」QRCODE，向該署提出檢舉。