天王郭富城日前迎來58歲生日，一向人緣極好的他獲不少圈內人為他慶生，不過其經紀人小美的一個舉動，令不少網友揣測「天王嫂」方媛仍未得到小美的認可，甚至幾乎達到「不放在眼內」的地步。

最近郭富城迎來58歲生日，經紀人小美透過社交平台曬出當天的慶生照，可見沈嘉偉與太太邱淑貞、知名排舞師好友Sunny Wong、丁子高等人出席一同祝賀，只看照片會誤以為只有一班好友為郭富城慶生，直到郭富城曬出照片時，才知道愛妻與兩個女兒也在場，方媛寫下：「老公生日快樂！」而郭富城跟著回應：「謝謝老婆和女兒。也謝謝大家對我的所有祝福。也祝福大家開開心心、快快樂樂、身體健康、事事順心。」

有消息指出，郭富城曾與熊黛林傳過戀情，但小美疑似相當不滿，後來兩人分手，小美還開香檳慶祝，因此方媛能嫁給郭富城，可能是過了小美這一關。不過，在郭富城與方媛結婚6年，小美仍絕少公開提到方媛，二人婚前小美只講過：「我見過這個女孩，印象OK ，斯斯文文，認識了她一年多。」不過，早年方媛出席公開活動，小美還為方媛協調媒體訪問。

郭富城在2020年曾自爆掌握家中的財政大權的既不是自己，更非老婆方媛，他更透露他的財產都放心交由公司會計及經紀人小美打理，認為這樣自己只要在演藝事業上專心求突破即可，而小美對郭富城也相當忠誠，她自1993年成為城城經紀人以來，30年間只服務郭富城一位藝人，二人在事業上共度不少風浪。

據悉，小美曾打算到海外展開新生活，未料郭富城當年陷入了合約糾紛，為了幫助郭富城，她留了下來並成立工作室，全心全意為郭富城的事業保駕護航。曾有傳工作室一度陷入財政困難，小美與郭富城亦拿出私人財產為公司度過難關，仍單身的小美曾寫道：「而小美的『愛情』，早已全力投放在歌詞創作上，我有我的世界，我的快樂！能看到朋友快樂，我更快樂！」