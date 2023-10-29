高通產品管理副總裁Ziad Asghar表示，汽車領域進入電動車時代，對於車用來說，功耗至關重要，而高通在電動車(EV)領域絕對是可以大有作為，不單單是用以往在智慧型手機的成功經驗移轉到車用，車用對各方面的要求更準確精密，安全不容妥協，相機等各種功能都要再提升，當然，車載的人工智能引擎所配載的AI有更大的要求，目前高通已經眾多車用相關的Design win在進行中。

車用市場目前正由傳統燃油車發展到電動車，Ziad Asghar預期，「當電動車越來越向消費性電子的發展時，電動車發展就會加速的更快」。

高通和BMW集團合作，雙方已將其技術合作擴展至駕駛輔助和自動駕駛技術以外的領域，並將Snapdragon數位底盤解決方案的最新成果應用於BMW集團的全新車型i7。

高通Snapdragon數位底盤的解決方案為車電市場提供一個全新平台，驅動全電動BMW i7的智慧連網體驗其中解決方案。Snapdragon 汽車連網平台，支援超高速5G連網能力、為車輛和駕駛員提供可靠的行動網路連接、車內提供無縫的Wi-Fi和藍牙連接。車內體驗上，Snapdragon座艙平台提供直覺快速個人化的車內體驗、車內監控和超高解析環視監控、支援空中(over-the-air，OTA)無線軟體更新、支援多個豐富、沉浸式顯示器，具備增強型圖像、先進的音訊和聲音技術。

高通強攻車用半導體，對手聯發科(2454)當然不會缺席，今年第二季聯發科宣布與輝達(NVIDIA)攜手合作，聯發科盼用自家低功耗處理器和5G、WiFi連網解決方案的經驗，結合NVIDIA在軟體和AI雲端的強大實力，將進一步強化聯發科在未來的軟體定義汽車的市場的競爭力，並縮短上市時間，加速成長，由於汽車產業導入週期較長，預計從2026年開始將有較顯著的營收貢獻。

工研院IEK表示，全球電動車銷量在各國設定淨零減碳目標搭配多家車廠設定對應目標之驅動力帶動，搭配車款價格逐漸親民帶動下，預估仍可成長超過25%，有望於2023年突破2000萬輛水平。2023年純電動車46.0%占比持續領先混合動力車之36.4%，但占比差距縮小1.6%。中國、美國及日本為電動乘用車單國銷量前三位，美國位居第二，日本持續第三，但與美國差距由3.3%縮小為2.6%。後追者持續侵蝕最大品牌Toyota市場市占，BYD集團有望緊追甚至首度小幅超越豐田；Tesla則以小幅差距緊跟BYD後，並拉開與第四位現代-起亞集團市占差距。隨全球電動車銷量領先車廠，均規畫推出優質平價電動車款，全球電動車普及率有望快速提升，但亦可預見控制成本能力成為競爭勝出關鍵要素。