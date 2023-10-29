週日深夜，英超上演焦點大戰「曼市德比」，曼聯主場迎戰曼城。曼聯狀態有轉好蹟象，雖然面對強敵曼城不容易應付，但佔主場之利曼聯也有實力保住一場和局。

【足球-英超】[曼城@曼聯][10/29(日)23:30][編號 562]

曼聯本賽季開局表現相當差，前7輪比賽已經輸掉了4場，門將 安德烈·奧納納 Andre Onana 表現糟糕，傑頓·桑喬 Jadon Sancho 和主帥 埃里克·滕哈赫 Erik ten Hag 的矛盾更是影響到整隊的士氣。曼聯內憂外患，倍感壓力。意外地曼聯的轉折點出現在本賽季被卸任的前隊長 哈里·馬奎爾 Harry Maguire 身上，自他先發上陣後曼聯取得三連勝，當中哈里·馬奎爾助攻 史考特·麥克托米奈 Scott McTominay 絕殺布倫特福德、以及上一場歐冠攻進全場唯一進球幫助球隊擊敗哥本哈根的表現終於得到了應有的掌聲。同時門將奧納納 的表現有好轉蹟象，上仗歐冠於傷停補時階段救出對手的點球，球隊士氣十分振奮。

不過曼聯中前場表現仍然未如理想，上一場對布倫特福德 馬庫斯·拉什福德 Marcus Rashford 和 亞歷杭德羅·加納喬 Alejandro Garnacho 都沒有把握好進球機會。曼聯整隊在聯賽只攻進了11球，前鋒只有馬庫斯·拉什福德有1顆進球，其他前鋒球員都沒有進帳，反而目前聯賽進球最多的是攻進3球的中場史考特·麥克托米奈。

幸好曼聯本場坐鎮老特拉福球場迎戰，過去4次英超主場對上曼城只有1場敗陣。上一次主場對曼城更是以2:1取勝。本輪憑藉近期的火熱狀態，曼聯在仍然有絲毫爭勝的希望。

曼城上場歐冠小組賽作客瑞士年青人，憑藉後衛 曼努埃爾·阿坎吉 Manuel Akanji 以及前鋒 厄林·哈蘭德 Erling Haaland 的梅開二度成功凱旋而歸，並且取小組賽三連勝，晉級16強形勢大好。曼城最近17場歐洲比賽保持不敗，得12勝5平，已追平英格蘭球隊歐戰連續不敗紀錄。厄林·哈蘭德已經攻進了37個歐冠進球，已排進歐冠歷史射手榜第二十位。中場 羅德里·赫南德茲 Rodri Hernandez 當中參與了全部三顆進球，他的回歸曼城馬上取得兩連勝，可見他對球隊的作用極為重要。

上輪英超，憑藉前鋒 朱利安·艾瓦雷茲 Julian Alvarez 和厄林·哈蘭德的進球順利擊敗白禮頓結束兩連敗頹勢。朱利安·艾瓦雷茲 本賽季為曼城出戰15場各項賽事，交出7顆進球和5次助攻，這位阿根廷球星不但是厄林·哈蘭德身邊最可靠的助攻手，同時被掩護之下找機會切入對手腹地爭取進球。

不過考慮到曼城本賽季作客的發揮並不算太強，再加上對手曼聯狀態正處於上揚階段，故此本場曼城並沒有必勝之把握。

推薦：不讓分 (國際米蘭)

週一凌晨義甲焦點戰國際米蘭主場對上羅馬。國際米蘭前9輪踢出漂亮的數據，平均每場進2.67球，丟0.56球。本場面對義甲作客戰敗率高達50%的羅馬，國際米蘭取勝應該是意料中事。

【足球-義甲】[羅馬@國際米蘭][10/30(一)01:00][編號 765]

上賽季義甲拿坡里一枝獨秀奪冠，但本賽季開似乎又回到了米蘭雙雄競爭的局面。國際米蘭前9輪得7勝1平1敗，雖然積分上仍然沒有拋離對手，但已經建立了冠軍球隊的氣勢。強大攻擊力使他們得到平均每場2.67球進球數，當中跟AC的米蘭德比戰，更是以5:1大勝對手，盡顯爭標實力的差距。

儘管 勞塔羅·馬丁內斯 Lautaro Martinez 在阿根廷國家隊的表現遭受批評，但回到國際米蘭穿起10號球衣後馬上找回進球觸覺。目前已經取得了11顆義甲進球，對陣 沙勒尼塔納 一役更是上演了大四喜。本場面對羅馬在佔主場之利之下國際米蘭勢必擊退來敵。

荷西·穆里尼奧 Jose Mourinho 所帶領的羅馬雖然在盃賽賽事表現不俗，但來義甲就表現平平。本賽季在聯賽中低開高走，前6輪只帶1場勝仗，在1:4慘敗給熱那亞後，羅馬才觸底反彈取得一波義甲三連勝，排名上升至中上游。縱然羅馬本賽季聯賽平均每場進球數超過2顆，進攻數據看似出色，但主因是當中有一場以7:0 大勝恩波利而刷數據，單靠 羅梅盧·盧卡庫 Romelu Lukaku 其實製造殺傷力有限。

和國際米蘭相比羅馬陣容比較淺薄，同時兼顧歐戰之下回到聯賽已經身心疲憊，挑戰藍黑軍團實在是毫無勝算。而與國際米蘭有淵源的穆里尼奧也在上輪對陣 蒙扎時領紅牌，令到本場不能親自現場指揮。羅馬本賽季仍然先以盃賽衝冠為主，聯賽能打進前六已經算是完成任務，擊敗國際米蘭這種奪冠熱門的任務對他們來說還是要求太高。