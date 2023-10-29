屏東市29日清晨刺青店遭到縱火，造成30歲黃姓老闆、28歲陳姓老闆娘受困店內，夫妻倆被救出時無生命跡象，送醫後陳女不治、黃男恢復生命跡象，警方查出係人為縱火，上午鎖定嫌疑人全力追緝，下午將涉嫌縱火的19歲許姓男子逮捕到案，目前正在釐清行兇原因。

屏東消防局指出，29日4時31分獲報屏東市民享路住宅火警，4時37分屏東分回報1樓全面燃燒，5時16分火勢熄滅，在5樓救出2名傷者，為夫妻檔30歲黃男、28歲陳女，2人都當場無生命跡象，分別送往屏東醫院及屏基急救，陳女搶救不治，黃男經急救後恢復生命徵象，轉院至國軍高雄總醫院左營分院救治。

屏東消防局代理局長李彬正說，目前初步研判起火點在1樓，詳細起火原因尚待調查中。有鄰居則表示，4點多有聽到吵架聲，女生的聲音比較大聲，然後就傳出火警了。

警方案發後就查出，起火原因疑似遭人縱火，經鎖定嫌疑人身分後，下午順利將19歲許姓男子逮捕。。