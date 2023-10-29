不僅在中職季後挑戰賽G1輸球，統一獅還在比賽中傷了一員大將，好在送醫後經過精密檢查，確認左膝髕骨裂痕是先天性分裂髕骨，而非一開始認為的骨折，系列賽仍有機會歸隊，總教練林岳平表示，今天林安可未隨隊來桃園，明天再看狀況。

林安可昨天在4局下自打球打中左膝外側，當場痛苦倒地，「餅總」、防護員都上前查看，最後由隊友陳重羽背下場，並立刻送醫檢查。

原本昨天賽後林岳平表示，初步檢查後回報狀態不是很樂觀，但好在經過精密檢查後確認傷勢不如一開始的嚴重，「一開始影像看到2塊，以為是髕骨斷掉，認為不太妙，但後來醫生再次檢查後認為這是先天的二分髕骨，所以是挫傷、腫脹。」

餅總表示，林安可今天沒辦法正常行走，今天也未隨隊作客桃園，系列賽第3戰會再評估狀況。也因為林安可自打球暫時缺陣的情況，獅隊G2打線也做出異動，指定打擊由林益全負責，捕手換成陳重羽、二壘手則交給新秀黃勇傳。