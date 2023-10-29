藝人鄭采勻（雞排妹）因為公開陳沂手機號碼，被依違反《個資法》遭起訴，二審遭判3個月徒刑，得易科罰金，陳沂又發文諷雞排妹，更送「黑菊花盆栽」酸對方律師。對此，陳克譽表示遭網路霸凌，也引來台北律師公會聲明。而陳沂今29日又於臉書發文問「當那些人把我往死裡打時，他們又曾幾何時想放過我呢？」

陳沂送黑菊花給鄭家純律師陳克譽並稱「謝謝自己人助攻」，引來台北律師公會的聲明警告「言論自由非無毫無界限」。昨晚她在臉書發文打趣自己「還好我考不上律師，才不用跟你們抱團取暖，打不贏回去烙整個公會來戰，笑死人」。但有網友不認同留言「希望妳能學習得繞人處且饒人，我不喜歡這麼惡毒的言語」。

這讓陳沂又在臉書吐心聲「要我得饒人處且饒人？當那些人把我往死裡打時，他們又曾幾何時想放過我呢？每一次的一開始，我都處於逆風的戰局。只因為講了實話，就被所有人抱團圍攻。」

陳沂更舉列「雞排妹鄭家純說被翁立友性騷擾，我主張無罪推定，多少證據說多少話，被她和側翼圍剿。最後她的「黑菊」被地檢署認證，還順便揹上了一輩子都抹不掉的『前科』。我用正當的司法管道，還自己清白。然後這些人再來說我得了便宜還賣乖，都贏了就不要太囂張！？」她認為「選擇正面迎擊，打了漂亮的勝仗錯了嗎？」最後她坦承「別人落井，我從不下石，我只下土石流！」