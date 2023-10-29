李千娜為公益路跑活動開唱。（鄧博仁攝）

李千娜29日現身淡水為公益路跑活動開唱。（鄧博仁攝）

李千娜宣布懷孕後首現身，平坦孕肚完全看不出懷孕近4個月。（鄧博仁攝）

李千娜宣布懷孕後首現身，平坦孕肚完全看不出懷孕近4個月。（鄧博仁攝）

38歲的李千娜日前與演員男友黃尚禾登記結婚，隨後公布懷孕喜訊將3度當媽，她29日現身淡水為公益路跑活動獻唱，這是她宣布再次懷孕後首露面，懷近4個月身孕的她透露，所有孕婦遇到的狀況都遇到了，「孕吐、頭暈都有，而且我本來不吃甜不吃冰的，但現在好喜歡喝奶茶和冰，會減緩孕吐得不舒服」。她也透露懷孕至今罩杯上升了一個罩杯。

李千娜表示，懷孕至今體重不增反減，瘦了2公斤，對食物比較挑剔，要看寶寶的心情決定吃什麼：「我現在每天起床第一件事就開始滑外送，滑到他（寶寶）滿意、有點感覺為止。」雖然懷孕近4個月，不過本來就身材纖細的她，完全看不出孕肚，小腹一片平坦的她形容：「本來超扁，現在是正常。」

被問跟19歲初次懷孕生小孩時有何不同感覺？她笑說：「全世界都在問這一題！快20年前的事，不太有印象，但一定有頭暈、嘔吐，好像不同年紀、狀態不太一樣。現在是事業、家庭、生活都很穩定，而且這次是計畫好的，準備好迎接一個新生命的感覺不太一樣。」她透露當得知懷孕、第一次照超音波時，黃尚禾就哭了，「那時超音波照都是黑的，好像還是胚胎、胚囊吧！什麼都還沒有看到，他就哭了，因為很感動」。

她感動地說，懷孕後黃尚禾包辦了所有家事，「因為我頭暈、只能臥床，他會幫我準備三餐，做家事、清貓砂、洗衣服，食衣住行都是他都包辦。」並透露黃尚禾每天晚上都會對著她肚子裡的寶寶說話、唱歌，還列了小朋友歌單，「他自己列的，爵士、古典都有，只有睡前最後一首是我選的」。目前還不知道寶寶性別，老公覺得都好，她自己也覺得這年紀又能懷孕已經很幸運，當媽媽後只希望小孩健康就好。

已經就讀大二、大一的女兒、兒子，一開始聽到他懷孕有嚇到、也很驚豔，現在則很期待她肚子裡的小生命，女兒想要弟弟、兒子則想要妹妹，原本住在台中的兒子，甚至想搬來台北同住，想要一起陪他長大，她笑說：「他們應該只能陪玩吧！」但也開心現在真的滿好的，很多人可以幫忙帶小孩。生完這一個是否打算再拚一個？她笑說：「已經38 歲了！我拚看看！」

至於胸部有脹奶嗎？李千娜坦言：「有長大，重新量一下尺寸，大了一個罩杯。」被問原本罩杯大小？她驚訝地說：「原本目測應該有C（罩杯）吧！我出道至今也沒有人想要問這題，可能我不是走那路線，平常比較酷、包很緊。」目前也沒想到拍孕婦寫真，只想先好好待產。

她說，結婚與生小孩原本就都在計畫裡，其實已經備孕近1年，之前有先健康檢查、調養身體，甚至還想過要去凍卵，結果寶寶就來了。她預產期在明年3月，還在討論要牡羊座、雙魚座，很多人建議雙魚，但她自己火象星座，傾向牡羊座。

她最近正在錄自己成立工作室首度出資、製作的新專輯，但因懷孕初期還沒有很穩定，坦言確實滿吃力，希望12月29日能順利發片，所以近期希望先不要再接活動，屆時唱片宣傳可以有直播等其他管道代替。至於婚禮，還是需要辦，但目前沒有規劃。