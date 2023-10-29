受害者家屬、倖存者和活躍人士今天將在韓國首爾舉行大規模活動，紀念去年造成近160人死亡的萬聖節梨泰院踩踏事件一週年。

去年10月29日，數萬名年輕人湧入梨泰院的狹窄巷道，歡慶3年來首個沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制的萬聖節，不料卻發生嚴重踩踏事故，大多數死者年齡是20多歲或30多歲。許多人歸咎於缺乏準備及人潮管控措施，事故剛發生時多人求助無門。

一年過去了，罹難者家屬表示，他們仍在尋找問題的答案，以及誰該對這起致命事故負責。

儘管對當地官員進行了正式調查和起訴，但尚未有人被定罪。

家屬組織在聲明中表示：「舉行公眾哀悼活動…是為了紀念和悼念159名遇難者，同時保證在尋找尚未揭曉的真相方面絕不屈服。」

他們說，今天的紀念活動預計將有約1萬人參加，包括遇難者家屬、踩踏事件倖存者、活躍人士以及議員和政府官員。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1121029