513倖存者家屬黃女士（右）與導演張吉安分享當年深刻記憶。（海鵬提供）

獲選本屆金馬影展開幕片的電影《五月雪》，電影藉由兩個女人萬芳與蔡寶珠，詮釋相隔49年的奇幻人生，帶出馬來西亞至今依然不能說的秘密「513事件」。驚人的是，導演張吉安日前出席第61屆維也納國際影展，竟就在現場遇到已移居當地20年的「見證者」黃女士。

黃女士是1位移民維也納20年、現任私營公司主管的馬來西亞裔，她從前就住在吉隆坡「半山芭」（513事件發生地）大華戲院附近，從小常聽父母說起當晚發生的事，當年她的鐵匠父親聽見街上群眾們在喊救命，為了保護家人，立刻以鐵條封死大門、以免暴徒闖進來，全家人躲在家中7天7夜不敢外出，後來才知道大華戲院內外都死了很多人，也正是片中聚焦拍攝的情節之一。

而萬芳片中的遭遇，也跟黃女士在離開馬來西亞前，聽過身邊513遇難家屬的經歷很相似，他們一生都不敢談及此事，只能黯自神傷悼念親人。如今她定居在維也納20年，很感動能在異鄉看到這部電影，直呼：「沒想到有人還記得這段往事。」讓張吉安聽了相當感慨，說：「我們都是那些久久不散場的人。」