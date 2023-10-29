脖子黑黑的洗不乾淨，是臨床上常見的糖尿病症狀，醫學上稱為「黑色棘皮症」，但要注意也可能是其它重大疾病的徵兆。曾有一名30多歲陪病男子，被醫師發現頸後一圈黑，在聽完對方主訴後，立刻建議要照胃鏡，最終確診為胃癌。醫師指出，黑色棘皮症大部分與肥胖及糖尿病有關，但恐也是癌症前兆，包含胃癌、大腸癌、肝癌、卵巢癌及子宮內膜癌等，不可不慎。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康2.0》節目上分享，過去擔任內科住院醫師所發生印象深刻的案例。當時胃腸科主治醫師帶領他巡查病房，過程中突見到一名30多歲陪病男子頸後一圈黑，立刻轉過頭來表示「這個有問題，這叫做黑色棘皮症」。

接著，該名主治醫師便詢問男子，其是否有胃部疼痛的情況出現，對方也透露確實近1個月不太舒服，但認為可能是照顧住院家人，三餐比較不定時及過於疲勞所致。

錢政弘提到，當時該名主治醫師在聽完男子的主訴後，推斷可能是胃癌，建議對方要去照胃鏡。後續檢查結果出爐，果真與醫師判斷一致，確診罹患胃癌。

錢政弘進一步解釋，黑色棘皮症長的範圍大多為頸部後方、腋下及鼠蹊部，大約8成與胰島素阻抗、肥胖及糖尿病有關；但有部分與癌症相關，尤其是腹腔的癌症，包含胃癌、大腸癌、肝癌、卵巢癌及子宮內膜癌等，其中6成跟胃癌有關，因癌症生成後會影響全身新陳代謝，有些色素特別容易沉積。因此遇到此情況，千萬不能小覷。