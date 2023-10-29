民進黨籍高市議員黃捷將受黨內徵召參選高雄第六選區（前新苓鼓鹽）立委，前「罷捷」團體發言人徐尚賢指出，先前黃捷曾要求前高雄市長韓國瑜「請辭市長專心選總統」，而現在這段話已成迴力鏢，他請黃捷「先辭議員專心選立委」，否則不排除有第2次罷捷行動，對此，黃捷回應，她的生活圈就在高雄，她都沒有離開。

徐尚賢表示，黃捷於2019年5月25日曾發表言論稱，「韓市長要問鼎總統大位，這是個人選擇的自由，但身為市長，如果已經無心在高雄，也覺得身為國民黨民調最高的候選人，總統大位已經唾手可得，那請韓國瑜先生請辭高雄市長，專心他的總統大路。」

徐尚賢認為，經過4年後，這段話就如同迴力鏢，黃捷自己吞回去吧！「黃議員要問鼎立委大位，這是個人選擇的自由，但身為議員，如果已經無心在鳳山，也覺得身為民進黨機會最大的候選人，立委大位已經唾手可得，那請黃捷請辭鳳山議員，專心她的立委大路。」

徐尚賢怒批，民進黨的錯亂根本無視鳳山人的感受，簡直把台灣人當成白痴。若黃捷能選上立委是她的命，但鳳山人若要第2次罷免黃捷也是他們的權利。

對此，黃捷回應，因為自己在高雄出生長大，高雄一直是她的生活圈，而她的高中母校高雄女中也在前金區，所以她一直都在高雄，沒有離開過，而她從政以來，也一直都在為高雄努力、打拼，現在有機會為高雄承擔更大的責任，她會義無反顧且全力以赴。她也尊重徐尚賢的個人行為。