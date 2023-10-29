日幣大跌，許多台灣人衝日本血拚，不過日本旅遊達人林氏璧表示，如果刷卡結帳時店員要你選台灣還是日本國旗，小心別到按台灣，因為意思是選擇用台幣結帳，不是確認國籍，屆時會被多收一筆手續費，費用高達5%。

林氏璧近日在臉書指出，去日本刷卡如果店員問要用哪種幣別結帳，請選日幣結帳，不要選台幣。他解釋，這是動態貨幣轉換（DCC）機制，旅客可以選用當地貨幣，或母國貨幣結帳，很多人直覺用台幣結帳比較划算或誤按，拿到帳單才發現匯率貴得離譜，除了海外刷卡手續費1.5%，換匯還會加上一筆服務費。以他的經驗，在日本大概結帳10次會遇到2~3次，金額較大或是百貨公司比較會遇到。

林氏璧舉例，有網友分享當時換匯匯率是0.2284，台銀收盤的即期和現金賣匯分別是0.218和0.2195，而這個匯率大概就是加了5%。他說，這位網友說會日文，且有在海外刷卡不要用台幣結帳的觀念，但最後被要求在刷卡機器上按日本或是台灣國旗時，以為是要確認國籍的意思，加上店員也沒解釋清楚，「但事實上那是要你選用台幣還是日幣呀！」提醒出國刷卡一定要用當地貨幣計價。

貼文PO出後，釣出許多受害網友，「很容易中招，就只是一個很不起眼的畫面」、「不只是日本，所有國外的消費都建議選當地貨幣結帳」、「上次在九州也遇到 ，我不知道店員在問什麼，下意識指了日幣，但店員疑惑的看著我，又指了螢幕問我一次，我就轉向台幣...」、「我上次買耳機選錯選到台幣，後來解決方式就是取消此筆交易，換另一張信用卡重新刷一次。」