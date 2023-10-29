2023年雲林縣長盃全國健美健身錦標賽於今（29日）在西螺力霸保齡球館舉行，這也是雲林縣府首次補助辦理的全國性健美健身錦標賽，共有200多名選手參賽。
錦標賽分為男子健美組、男子形體組、男子古典形體組、女子形體組、女子比基尼組、男子新秀形體組、女子新秀比基尼組、團體組。
男子健美組又分為65公斤、70公斤、75公斤、80公斤、85公斤、90公斤、超過90公斤級。
男子形體組分為166公分級、170公分級、174公分級、178公分級、超過178公分級，其中超過178公分級有24名選手參賽，競爭最激烈。
男子古典形體組分為168公分、171公分、175公分、180公分、超過180公分級。
女子形體組分為163公分、163公分以上組。
女子比基尼組分為158公分、162公分、166公分、166公分以上級。
男子新秀形體組分為166公分、170公分、174公分、178公分、178公分以上級；其中178公分以上級多達24名選手報名。
雲林縣長張麗善特別到場打氣表示，雲林縣明年承辦全國運動會，將舉辦29巷比賽以及4項自選項目，只要是在雲林縣的全國競賽，雲林縣政府都不遺餘力支持，歡迎健美選手們帶來力與美的展現。
雲林縣體育會健美委員會今年與中華民國健美健身協會合作，於西螺鎮成立｢中華台北健美健身國家代表隊訓練中心－雲林基地」，今年首次舉辦大型健美、健身錦標賽。
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