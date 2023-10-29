台北市議員柳采葳接獲民眾陳情，個資從連鎖健身房業者APP外流，導致被詐騙近20萬，但目前中央、地方都未針對健身房業者個資保護方式做列管，要求市府與中央訂定相關管理辦法，保護民眾個資。體育局回應，將邀請中央跟相關單位討論，盼能針對健身房業者個資做相關規範，強化個資保護。

柳采葳表示，今年8月接獲2位民眾陳情個資遭盜連鎖健身房APP外流，其中一位莊姓小姐透過信用卡線上購買會員，卻接獲假冒該健身房員工電話，告知因內部操作疏失導致原購買的會員方案更改，必須多扣款，隨後一名自稱某銀行行員致電，莊小姐依照指示操作，最後在2間銀行損失近20萬元新台幣。

柳采葳表示，多方調查發現，很可能是協助該連鎖健身房研發APP的C公司導致個資外洩，而且C公司也同時為其他間大型健身房、知名瑜伽業服務，受害者恐不只有一間，如果體育局只發文請業者加強個資保護，毫無意義。

她指出，內政部、經濟部分別針對交友軟體及網拍業者制定管理及維護個資作業辦法，健身房同樣屬於經常接觸、使用個資的業者，卻未被納管，使得個資管控程度未納入體育局年度稽核項目，消保官也沒列管健身房個人資料。體育局回應，將邀請中央跟相關單位討論，盼能針對健身房業者個資做相關規範，強化個資保護。

柳采葳強調，連鎖健身房業者動輒會員數10萬人以上，健身房個資外洩新聞卻時有所聞，要求市府與中央訂定相關個資管理作業辦法，才能保護廣大健身民眾個資安全。

體育局長王泓翔表示，保護個人資料相當重要，已先要求轄管運動中心加強控管會員個資，也會邀集中央及相關單位討論能否訂定相關規範，強化健身房業者個資保護程度。