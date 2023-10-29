FRUITS ZIPPER從百人LIVE HOUSE爬升到千人演唱會規模。（ASOBI SYSTEM提供）

卡莉怪妞同門師妹團、日本新生代女團「FRUITS ZIPPER」28日晚間在東京體育館開唱，粉絲量從過去的100人累積到8000人，沒想到演唱會最後竟公布將於明年5月18日在日本武道館舉辦出道2周年演唱會，再升級萬人場地，突如其來的喜訊，讓成員鎮西壽壽歌不敢相信地說：「開演前才聊過這個夢想，沒想到幾個小時後竟然成真！」

「FRUITS ZIPPER」由鎮西壽壽歌、月足天音、真中Mana、櫻井優衣、仲川瑠夏、松本Karen、早瀨Noel所組成，去年以1首〈我最可愛的地方〉引爆可愛舞熱潮，目前在TikTok累積播放已突破9億次，也曾密集來台參加跨年演出、動漫節以及專場演唱會。

7位成員在開演前接受媒體訪問，提到未來目標登上日本武道館以及NHK紅白歌唱大賽、拿下日本唱片大賞新人獎，以及成為足以代表日本的國民女團等夢想，沒想到當天就先達成1個願望，經紀公司事前對她們保密，直到演唱會最後才公布喜訊，讓成員們在台上哭成一片。

另月足天音滿懷感恩地表示，團體從剛開始的100人LIVE HOUSE起步，到現在可以容納8000人的體育館，會繼續懷著初心與大家一起向前進；至於在演唱會上得知明年5月將登上日本武道館開唱，櫻井優衣說：「每個偶像都是以登上日本武道館的舞台為目標，不敢相信我們出道兩年就能達成。」