花蓮縣富里鄉農會與騎士烏托邦，昨天（28日）在富里鄉共同辦理「BIKERTOPIA騎士烏托邦」大會師活動，除了推廣在地農特產品，帶動富里鄉觀光產業發展外，花蓮縣警察局特別前往設置反詐騙宣導攤位，並藉由這場盛會，首次放映縣長徐榛蔚與八點檔藝人郭亞棠合作的反詐宣導影片，將全民打詐的目標融合了哈雷騎士的搖滾精神，創造了一場無與倫比的盛宴。

本次哈雷騎士烏托邦活動，花蓮縣警察局與2000多名的哈雷同好們分享常見詐欺手法及防範措施，希望藉由來自各地的哈雷騎士們，將反詐騙資訊分享出去，使犯罪預防宣導成效向下扎根、向外擴散。

此外，車隊遊行時沿途不僅有富里鄉的美麗景致相伴，2000多台哈雷車隊使用的會旗，除了有騎士烏托邦的LOGO外，Q版吉祥物「山哥刑警」更成為了吸睛亮點，除了象徵打詐花蓮隊與反詐哈雷隊的合作，更展現了全民一同打擊詐騙，守護治安的決心。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，打詐工作需要全民站在一起，唯有持續的宣導才能夠有效的降低民眾遭詐的機會，秉持「不輕信」檢警要監管帳戶、「不私訊」加入投資群組、「不好奇」點選不明網址、「不提供」個人資訊及手機OTP驗證碼，就能最大程度避免受害。倘若接獲可疑電話或網路資訊，可撥打165反詐騙專線求證，並謹記一聽、二掛、三查證訣竅，避免受騙，確保財產安全。