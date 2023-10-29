有機車騎士昨（28）日在行經十字路口時，因不滿交通管制，而對總統車隊比中指，結果被員警引導至路邊訓斥，引發外界熱議。對此，時事評論員「歷史哥」李易修翻出了資深媒體人鄭弘儀，在2010年辱罵前總統馬英九的相關報導，調侃道「說個老笑話：民主進步黨」。

據了解，該名機車騎士疑似是因趕著上班、不滿交管，才會對車隊比中指，執勤員警在看到該行為後，將騎士引導至路邊盤查，告誡勿有過激言行後放行。而針對這起事件，總統府發言人林聿禪今稍早回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成不便，希望民眾諒解。

李易修今在臉書發文翻出了鄭弘儀辱罵馬英九的報導，他除調侃，請珍惜言論自由，不要違法，不可以侮辱元首，也指出，對總統比中指非常不正確，拒投民進黨、直接用選票下架，才是正確的做法，「說個老笑話：民主進步黨」。

鄭弘儀辱罵馬英九一事發生在2010年，當時他到台中替參選市長的蘇嘉全站台，針對馬補助陸生，他大罵「這什麼總統、X你娘」，還說馬只要碰到主權議題，就像「龜兒子」，引發了輿論撻伐。後鄭弘儀對此道歉，稱自己修養不好、情緒容易激動，並非是要針對馬英九。