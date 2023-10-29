張若凡28日（右）現身同志大遊行活動。（索尼音樂提供）

張若凡昨（28日）出席在北市政府登場的同志遊行活動並受邀擔任表演嘉賓，為大家獻上一連串精彩演出；今年是她第三度參加這個活動，不僅帶著滿滿的愛與大家共襄盛舉，更獻出精彩表演，特別將「2023 Hito流行音樂頒獎典禮」上演出的改編版〈等待被理解的人〉再次呈現、攜手合作兩位「變裝皇后」舞者，使整個表演更具深刻的意義。

對於第三次參加同志遊行，張若凡表示：「感覺很像又回到一個令人安定的氛圍，有很濃厚的熟悉感跟期待感。」直說是一個充滿希望的經歷。回顧去年，張若凡與摯友「草莓」一起參與同志遊行，當時她站上花車與大家一同熱舞狂歡了兩個小時，她還記得那天下著大雨，不過活動過程非常有趣之外，整個氛圍也讓她深受感動，因此即使全身被淋濕，仍堅持走完遊行全程，而當天的片段也被記錄下來，成為了〈等待被理解的人〉紀錄版 MV。

前陣子，〈等待被理解的人〉歌曲的主角、去年和她一起參與同志遊行的「草莓」因病進入加護病房，讓張若凡十分擔心，儘管今年無法再次與好友一同參加這有意義的活動，但她表示「草莓」的狀況正在好轉，目前回到老家休養，她每個月都會固定去探望他，持續為他加油打氣。而昨日活動上，張若凡在台上和大家分享，早上起床時因為發現外面下著毛毛雨，讓她擔心天氣會像去年一樣不好，幸好後來雨停了，而且天氣還非常舒服，讓她直呼：「真的是太開心了！」

近期，張若凡與作詞人城旭遠一起開設Podcast節目《信不信我聊你》，邀請聽眾分享自身故事，他們再藉由這些故事，反饋一些想法和經驗給聽眾們，希望創造一個溫暖且充滿愛的節目，張若凡更坦言這算是實現了她小時候想當DJ的夢想，讓她十分投入。除了忙於Podcast節目之外，張若凡近期也正在積極籌備新作品，「我最近瘋狂寫歌，有點寫上癮」，預告歌迷們很快就能再聽到她的新歌。