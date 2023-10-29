2024總統大選將至，藍白整合也快進入政黨協商階段。國民黨主席朱立倫26日表示，只要是侯柯配、柯侯配，就一定會贏，且至少贏10個百分點以上。對此，資深媒體人陳揮文針對此事在YouTube進行調查，結果有41％網友認為僅柯侯配可贏過民進黨總統參選人賴清德，也有不少人點名高雄市前市長韓國瑜應出來選。

陳揮文27日在個人YouTube頻道上，針對「朱立倫聲稱，無論侯柯配、柯侯配民調，至少都贏賴清德10%以上。請問你的看法？」進行網路民調，截至今（29）日下午3點止，共有1.4萬人投票，其中有41％網友認為僅柯侯配可贏賴、32％網友認為無論侯柯配或柯侯配都贏賴、21％網友認為侯柯配、柯侯配都輸賴，另外也有6％網友認為僅侯柯配可贏賴。

對此，有網友認為，「沒有柯當正，年輕人覺得讓賴也沒差」、「主流民意以柯為正，己經驗證很多次了」、「侯柯配將會使年輕人在家睡覺；柯侯配則會事國民黨的老人含淚投票」；也有許多網友點名韓國瑜，並直言「僅柯韓或韓柯可贏賴」、「柯、韓是最佳組合」、「侯友宜配韓國瑜最好」。