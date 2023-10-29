位於苗栗縣頭屋鄉明德水庫風景區的苗栗縣勞工育樂中心，縣府以ROT方式委託民間企業整建營運，並以「水漾明月」名稱與嶄新面貌開幕，縣府29日舉辦開幕儀式，未來預計提供58間客房，還有會議室等場域，能提供民眾多元育樂的休閒空間。

苗栗縣勞工育樂中心前身分別為教師會館、勞工育樂中心，2005年曾依促參法委由王府大飯店經營至2020年，後來為落實福利設施照顧廣大勞工，再標租委由天童康旅營運。

縣府考量因契約到期且勞工育樂中心自2005年完工至今，已略有不敷使用情形，部分設施也有修繕需求，同時為提高勞工住宿場所使用利益、提升公共服務，因此引進民間資金整建，改善現有設施，讓勞工育樂中心有多面向經營，達到共創政府與民間雙贏的局面。

縣府2021年12月8日以促進民間參與共建設法、ROT方式委託太和康養國際投資公司整建營運，營運開始後每年計收權利金，整體契約特許年限為25年，整修後的苗栗縣勞工育樂中心，8月29日取得旅館業登記，預計將提供58間客房，並設有會議室、交誼廳、中西餐廳、宴會廳等複合式功能空間。

縣府今天日辦理開幕茶會，縣府祕書長陳斌山與林吉財董事長、縣議員曾美露、鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁、頭屋鄉長徐鑫榮、文觀局長林彥甫、勞清處長王浩中及中央部會署長等共同出席剪綵儀式，場面溫馨且隆重。

祕書長陳斌山表示，苗栗縣山水秀麗，非常適合健康、旅遊產業發展，再次感謝太和康養國際投資公司，在明德水庫湖畔打造１座融合健康、文化、美學及生活品味的人文地標，透過公私部門協力合作來帶動地方產業及觀光發展，也帶給觀光遊客最好的生活環境，創造多贏局面，更希望藉由民間機構參與公共建設，挹注資源來發展勞工育樂中心，讓場館發揮最大效益。