桃園市原住民族聯合豐年節舞蹈比賽，多元族群展特色。（呂筱蟬攝）

桃園市原住民族聯合豐年節舞蹈比賽，多元族群展特色。（呂筱蟬攝）

桃園市原住民族聯合豐年節舞蹈比賽，多元族群展特色。（呂筱蟬攝）

桃園市原住民族聯合豐年節29日在陽光劇場舉辦傳統舞蹈及創意競舞大賽，全桃園13區組隊參加，原住民族委員會主委夷將．拔路兒與會，他鼓勵大家說族語，也說國際原住民產業文化園區將在明年2月啟用，桃園市原住民是最幸福的。

夷將．拔路兒指出，希望原住民族不要忘記自己的族語，因為沒有族語，就沒辦法舉辦有意義的歌謠比賽，沒有語言歲時祭儀就沒辦法進行，族語是原住民文化活動中最核心部分，希望族人一起講族語。他也提到，桃園市在歷任市長一棒接一棒情況下，生活在此的原住民越來越幸福，前任市長鄭文燦把陽光劇場蓋好，國際原住民產業文化園區也完工明年2月啟用，後面正在興建的大樓2025年由原民台還有語言基金會進駐，要拜託張善政市長與原住民行政局，一起努力將尚未完成的工程建設做好。

29日舉辦的舞蹈大賽，是以13個行政區作為分組競賽，各區舞碼呈現不同原住民共融的多元樣貌，現場氣氛熱鬧。創意競舞由復興區奪冠；傳統舞蹈甲組200人共舞，由桃園區奪得冠軍，乙組120人上場由蘆竹區獲得第1名，丙組60人則為復興區奪冠。

原民局長陳姿伶表示，這次舉辦桃園市原住民族聯合豐年節活動，主題「同心」是各族群領袖討論出來的，她也看到在桃園每個區都有辦豐年祭，看到年輕人都出來參與，感受到在桃園的族人越來越多，甚至已經超過花蓮，原民局責無旁貸讓族人在桃園有好工作、好生活、好居住的城市，未來方向會全力以赴在原住民文化相關權益的推廣。