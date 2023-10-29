大潤發忠明店改裝慶，預估可創下10%業績成長。（大潤發提供）

大潤發忠明店改裝後將貨架高度降低，讓消費著更好拿取商品。（大潤發提供）

大潤發忠明店深耕中部市場多年，日前（20日）重新改裝再出發，延續一站購足的概念，提升整體裝潢明亮外，並引進多家日系合作夥伴打造中部最舒適的量販店，其中日本知名流行服飾店「思夢樂」也進駐其中，除可在大潤發可購入運動服飾外，也能購足日本最新流行穿搭服飾。

大潤發表示，看準商機不斷深耕中部地區近25年，台中忠明店於1998年開幕，室內賣場坪數超過2800坪，2023年4月陸續改裝，改裝規畫也朝向「讓顧客彷彿置身家中」一樣的感受，此次改裝不僅是在走道規劃上加寬、降低商品架高度提高購物舒適度外，在賣場中B1F至2F的每樓層中，都規劃進駐日系合作夥伴，此次改裝慶活動，除可帶動提升合作廠商業績外，大潤發預估並可創下10%業績成長。

為歡慶忠明店改裝，即日起至11月2日除全館冷凍包裝品項滿499元送50元現金折用券外，亦舉辦寶特瓶回收換贈品活動，即日起至12月31日收集30、50個等數量廢棄寶特瓶，即可對兌相對應贈品。而此次進駐的思夢樂即日起至11月5日，祭出紳士及淑女內褲兩件合購75折、保潔墊類及棉被指定品項8折。