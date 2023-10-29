藍白合政黨協商將登場 朱立倫會柯文哲「優先談」重點曝光 @ChinaTimes

「藍白合」進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲預計30日進行第一次面對面協商。朱立倫強調，自己是國民黨主席也是侯辦主委，與侯友宜立場完全一致，明天是黨對黨，先談立委、政見、總統組合方式。對於最後如何選擇最強總統參選人，朱強調，一定是侯友宜、朱立倫、柯文哲一起坐下來談。

朱立倫表示，他是黨主席也是侯辦主委，他跟侯友宜是完全一致的，而政黨協商就是要展現侯友宜及朱立倫及國民黨，他將用最大的誠心、最大的耐心，換位思考的同理心，符合6成以上民意，他也要跟廣大支持藍白合的民眾抱歉，因有些人看了不耐甚至憤怒，他重申秉持大我大一點，小我小一點，國民黨堅持此立場，希望大家能夠團結在一起下架民進黨。

朱立倫強調，過程中不要有太多的紛擾，會努力達成，明天是國民黨和民眾黨的見面，他們會盡力把已經比較有共識的部分盡力完成，若還沒有共識的，相信侯友宜和他都隨時願意盡最大的努力，來完成最後的目標，整合不到最後關頭，絕不放棄，會全力完成。

對於最強總統候選人的組成方式，朱立倫表示，一定是就所有民眾最大期待，他跟侯之間都會有默契，明天是黨對黨，談的重點偏向共有政策、立委選舉、總統基本態度，最後組成方法也許明天有時間會談一些，但一定是侯友宜、朱立倫、柯文哲一起坐下來好好談。

針對是否有最後期限，朱立倫強調，昨天侯友宜也說一句話最重要的事「愈快愈好」，因為其實有太多的支持者，已經從不耐轉為憤怒，他們不希望影響最後的整合結果。過程中雖然有最大的誠心、最多的耐心，也有同理心，但畢竟所有支持者還是希望愈快愈好，他們努力完成。