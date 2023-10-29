「里響咖啡」旗下首家實體門市正式插旗嘉義市歷史悠久的老街中正路，今開幕地方各界受邀出席剪綵。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「里響咖啡」旗下首家實體門市正式插旗嘉義市歷史悠久的老街中正路，今開幕地方各界受邀出席剪綵。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「里響咖啡」創辦人許茹茵為嘉義市長黃敏惠介紹咖啡。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「里響咖啡」創辦人許茹茵擔任嘉義協同中學數學老師時，亮麗私照曾被貼到PTT表特版而爆紅，被稱是「正妹數學老師」，現轉行賣咖啡，還拿到CQI Q Grader國際咖啡品質鑒定師資格，29日旗下首家實體門市正式插旗嘉義市歷史悠久的老街中正路，與知名林聰明沙鍋魚頭為鄰，為中正路再添新亮點。

「里響咖啡」品牌整合大阿里山區優質咖啡，首家實體門市店插旗嘉義市歷史悠久的老街「中正路」，今盛大開幕，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等地方各界受邀出席剪綵，黃敏惠特別肯定許茹茵用心與努力，透過設計將阿里山咖啡呈以多元創新面貌呈現，今年還獲得德國紅點產品設計獎的殊榮，相當不容易。

許茹茵說，里響咖啡的咖啡豆是通過一次次的產區實地走訪尋豆，以及專業、嚴格篩選而來，透明化咖啡的生產過程，能確保品質把關無虞，而這分堅持也讓里響咖啡成為阿里山咖啡的卓越代表，可望把台灣最好的阿里山咖啡，推向全世界。

黃敏惠說，里響咖啡創辦人許茹茵原是數學老師，因熱愛咖啡毅然決然跳出舒適圈，找尋最好的咖啡，過程中有艱辛與挑戰，但她仍然堅持不懈，帶給大家最好品質的阿里山咖啡。

黃敏惠說，許茹茵成功的秘訣在於對咖啡的極致追求，堅持將高品質的咖啡送到每個欣賞它的人手中，更結合科技，將阿里山美景、咖啡香以六感體驗呈現，加上許茹茵擁有CQI Q Grader國際咖啡品質鑒定師的資格，意味她對咖啡品質有專業評估能力，能確保每一杯里響咖啡都達到最高的品質。

市府建設處表示，里響咖啡實體門市的特色在於外帶式禮品專賣店。每杯咖啡都以阿里山咖啡豆作為基底，並採用義式咖啡的配方，讓消費者品味到不同咖啡風味，此外，店內還提供小型展覽空間，讓消費者欣賞各種咖啡知識，對喜愛咖啡文化的人來說，是一個極具吸引力的地方。