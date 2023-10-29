響尾蛇35歲先發投手凱利（Merrill Kelly）世界大賽G2繳出先發7局失1分，飆出9次三振，難能可貴的是面對遊騎兵威脅十足的打線，凱利連一次保送都沒有，幫助響尾蛇避免陷入客場2連敗。凱利也是史上第5位在世界大賽投出7局失1分沒有保送，至少送出9K以上的投手。

根據大聯盟官網報導，2000年世界大賽G2「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）在38歲的年紀，面對大都會投出8局9K無失分成績，凱利則是5人中完成年紀第2老。累積最多K的是1949年紐坎伯（Don Newcombe，G1）和2017年柯蕭（Clayton Kershaw，G1）。另一外則是克里夫李（Cliff Lee，2009年G1，10K）。

世界大賽紀錄中，凱利也是第3位能飆出9張老K以上的響尾蛇投手，兩位前輩席林（Curt Schilling）和藍迪強生（Randy Johnson）同時閃耀2001年世界大賽，不但率領響尾蛇奪冠，也共同拿下世界大賽MVP。

凱利過去在光芒農場發展不順，2014年球季遭到釋出後，選擇與韓國職棒SK飛龍隊簽約延續職業生涯，效力4年間留下48勝36負、自責分率3.86，2018年凱利以兩年約加盟響尾蛇，終於在30歲的年紀登上大聯盟，去年賽季投球局數首度突破200局，入選今年經典賽美國代表隊，冠軍賽面對日本先發1.1局失2分吞下敗投，包含遭村上宗隆打出陽春炮。