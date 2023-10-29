藍白合不合至今仍苦無結果，國民黨總統參選人侯友宜29日到台中輔選、參加黃埔建軍百年系列活動，輔選致詞時暗批柯文哲沒能力讓台灣平安，出席黃埔建軍百年活動時，親自牽中一選區立委參選人蔡壁如站他旁邊。蔡壁如表示，團結一切可團結的力量讓政黨輪替，與侯同台有先用line跟柯文哲報告過。
侯友宜今天在林家興太平競總成立大會時指出，明天有1萬人的觀光業者出面挺侯，希望來的「不是戰機是客機」，連AIT主席都不支持台獨，贊成兩岸對話，我的的主張和美國看法完全一致，另外兩位候選都沒有能力讓台灣平安，暗批柯文哲、賴清德。
侯友宜中午到烏日參加黃埔建軍百年系列慶祝活動時，主動招呼蔡壁如上台唱生日快樂歌、切蛋糕，兩人並肩站立，是蔡壁如首次在沒有市長盧秀燕在場狀況下與侯友宜同台，侯友宜表現熱情，蔡壁如卻略顯尷尬。
蔡壁如事後受訪表示，這不是她第一次跟侯市長同台，侯之前就表達支持她參選中一選區，侯友宜、朱立倫、盧秀燕都一致認為要集中選票回應民意，超過6成民眾支持政黨輪替也希望立院三黨不過半，要團結所有可以團結的力量、集中選票。
至於今天與侯友宜同台是否有先跟民眾黨主席、總統參選人柯文哲溝通，蔡壁如表示，有先用line跟柯主席報告，下午到新北選哲知有會兩人會再碰面談。
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