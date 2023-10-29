國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如今天在台中市長盧秀燕不在場的狀況下同台，蔡壁如略顯尷尬。（張亦惠攝）

侯友宜中午到烏日參加黃埔建軍百年系列慶祝活動時，主動招呼蔡壁如上台唱生日快樂歌、切蛋糕，兩人並肩站立。（張亦惠攝）

藍白合不合至今仍苦無結果，國民黨總統參選人侯友宜29日到台中輔選、參加黃埔建軍百年系列活動，輔選致詞時暗批柯文哲沒能力讓台灣平安，出席黃埔建軍百年活動時，親自牽中一選區立委參選人蔡壁如站他旁邊。蔡壁如表示，團結一切可團結的力量讓政黨輪替，與侯同台有先用line跟柯文哲報告過。

侯友宜今天在林家興太平競總成立大會時指出，明天有1萬人的觀光業者出面挺侯，希望來的「不是戰機是客機」，連AIT主席都不支持台獨，贊成兩岸對話，我的的主張和美國看法完全一致，另外兩位候選都沒有能力讓台灣平安，暗批柯文哲、賴清德。

侯友宜中午到烏日參加黃埔建軍百年系列慶祝活動時，主動招呼蔡壁如上台唱生日快樂歌、切蛋糕，兩人並肩站立，是蔡壁如首次在沒有市長盧秀燕在場狀況下與侯友宜同台，侯友宜表現熱情，蔡壁如卻略顯尷尬。

蔡壁如事後受訪表示，這不是她第一次跟侯市長同台，侯之前就表達支持她參選中一選區，侯友宜、朱立倫、盧秀燕都一致認為要集中選票回應民意，超過6成民眾支持政黨輪替也希望立院三黨不過半，要團結所有可以團結的力量、集中選票。

至於今天與侯友宜同台是否有先跟民眾黨主席、總統參選人柯文哲溝通，蔡壁如表示，有先用line跟柯主席報告，下午到新北選哲知有會兩人會再碰面談。