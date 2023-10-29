土城員和社宅金屬網及清水模材質創造具特色之戶外樓梯。（新北市城鄉局提供）

由南台灣發起，已舉辦29屆的建築景觀年度盛事「建築園冶獎」，今年首次將新北市納入評選範圍，10月27日在台北漢來大飯店舉行頒獎典禮，新北市城鄉局「土城員和青年社會住宅」與「金山中山溫泉公園」一舉獲大樓建築景觀類與公共設施景觀類建築園冶獎肯定，員和青年社宅更獲得「綠建築創新特別獎」殊榮。

2023年「建築園冶獎」由新北城鄉局主任祕書謝登武代為領獎。（新北市城鄉局提供）

新北市為全台人口最多的縣市，為協助更多青年及弱勢家庭在新北市安居樂業，新北市積極興辦社會住宅，本次獲獎的「土城員和段青年社會住宅統包工程」不僅提供優質的居住機能，也滿足現在社會的多元需求，設置青創中心、托育托老、庇護工場等多樣公益空間；建物也具有綠建築標章（黃金級）、智慧建築標章（銀級）、通用設計標章等，一舉榮獲「大樓建築景觀類建築園冶獎」及「綠建築創新特別獎」2項殊榮。

金山地區具有豐富的溫泉與自然資源，中山溫泉公園位於該區觀光旅遊核心，此次「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」整合區域觀光資源，保留老樹增加水綠休閒空間，打造溫泉泡腳池及交流大廳，增進「青春山海線」整體觀光休憩機能，榮獲「公共建築景觀類建築園冶獎」肯定實至名歸。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，感謝「建築園冶獎」對土城員和社宅、金山溫泉公園的肯定，這是對市府團隊非常大的鼓舞，也反映市府團隊對於社會住宅與公共建設品質堅持，以及推動環境永續發展的努力，我們將持續為民眾提供更優質的公共空間。