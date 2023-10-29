加拿大男星夏克立與黃嘉千2022年7月宣告離婚，雙方對簿公堂打跨國官司，他27日從東京飛抵台灣，準備下月10日的離婚訴訟官司，預計待到家人12月生日後再離開。他今（29日）現身信義威秀附近捐血，身形較以往消瘦，坦言這1年多承受很大的壓力，體重從之前的76公斤降到69公斤，變瘦8公斤。

黃嘉千去年3月向台灣法院提出離婚訴訟，接著在加拿大對夏克立提告家暴，今年7月加拿大判決出爐，由黃嘉千敗訴、夏克立獲不起訴。談到2人的離婚，夏克立今坦言是他去年1月先提議離婚的，他嘆氣說：「我想要和平離婚，但有人不想，我從來沒有講過她的壞話，我也從來沒有外遇，更沒有任何的傷害」。

他透露現在經濟狀況不好，光是離婚官司就花了24萬加幣（約560萬台幣），他雖然在加拿大有4間房子，但因為家暴官司及離婚訴訟的關係，賣房必須要有黃嘉千的簽名，因此他只能繼續向銀行借錢還房貸。他考慮待在台灣這段期間教英文貼補生活費，「不然不知道做什麼，而且我被說有家暴，已經影響形象。這次有跟銀行、家人、朋友借錢，也有台灣人說要給我錢，我說不要，因為我有錢，只是被凍結了」。

夏克立談到家人滿是想念。（池宗玲攝）

他提起2013年被周刊拍到上酒店的畫面，表示他當時是跟教會朋友討論表演活動，黃嘉千對他的行程瞭如指掌，「她從頭到尾都知道！是她教會朋友帶我去的，本來要去W HOTEL，結果我一上車就說要改去KTV，我也有打電話跟她說，我還說我到了之後會在門口等她一起進去，結果我一下計程車就被拍到，從頭到尾都是被設計」。直言現在想起當時的狀況，不禁懷疑黃嘉千是不是10年前就有離婚的念頭，更想不透2人婚姻是何時開始出現問題。

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