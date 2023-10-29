英國「泰晤士高等教育」(THE)公布2024年最新學科排名，朝陽科技大學進榜全球商業及經濟領域排名、電腦科學領域排名，及工程領域排名，以研究品質指標項目，表現最為亮眼，在商業與經濟、電腦科學2項學科領域中，脫穎而出，為全台唯一入榜之私立科大。
朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽科大連續7年蟬聯全球最佳大學排名，包括進榜THE全球最佳年輕大學排名、世界大學影響力排名、亞洲地區最佳大學排名及英國QS全球最佳大學排名；今年進榜全球商業及經濟、電腦科學及工程3大領域排名，顯見專注於科研投入已見成果。
資訊學院院長呂慈純表示，資訊管理系、資訊工程系、資訊與通訊系提供針對影像處理、智慧機械人、資訊安全、資電工程和多媒體應用等領域的專業課程，透過產學合作計畫，培育IT人才。除了全面研發人工智慧、物聯網、大數據、工業4.0、影像辨識、數位多媒體和智慧商務，國際期刊論文發表數量亦增加3倍。
朝陽科大工程領域採重點特色計畫培植校級研究中心；理工學院院長劉炳嵐說，「非破壞檢測研發中心」擁多項領先全球的檢測技術，未來研發應力波檢測、熱影像與光學影像分析、三維點雲建模技術，結合無人飛行載具研發自動化非破壞檢測技術。
朝陽科大表示，「健康農糧中心」利用合成多種重要費洛蒙原體與研發劑型配方用於田間活性試驗、有機作物與產銷履歷作物稽核；「環境資源永續再利用研發中心」具多項TAF環境檢測認證項目，助國際減碳趨勢與綠色能源提出解決方案，滿足企業碳足跡、碳盤查等需求。
管理學院院長傅鍾仁說，近2年Scopus資料庫收錄論文逾150篇，以「永續樂活」與「數位智能」雙策略為發展主軸；在智慧金融、數位轉型、電子商務、樂活管理、永續管理及大學社會責任（USR）等方面，配合「學研產並行共創三贏」及「未畢業先入行」，推動千人海外體驗學習及交換生計畫，邁向世界級大學。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。