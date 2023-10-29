朝陽科大連續6年進榜THE 電腦科學領域，資訊學院學子取得日本會津大學跨國雙碩士學位，表現亮眼。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科大連4年進榜THE工程領域排名，更透過重點特色計畫培植校級研究中心，帶動研發與產學績效。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科大第2年進榜全球商業與經濟領域，管理學院積極推動學子海外交流體驗，強化國際競爭力。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

英國「泰晤士高等教育」(THE)公布2024年最新學科排名，朝陽科技大學進榜全球商業及經濟領域排名、電腦科學領域排名，及工程領域排名，以研究品質指標項目，表現最為亮眼，在商業與經濟、電腦科學2項學科領域中，脫穎而出，為全台唯一入榜之私立科大。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽科大連續7年蟬聯全球最佳大學排名，包括進榜THE全球最佳年輕大學排名、世界大學影響力排名、亞洲地區最佳大學排名及英國QS全球最佳大學排名；今年進榜全球商業及經濟、電腦科學及工程3大領域排名，顯見專注於科研投入已見成果。

資訊學院院長呂慈純表示，資訊管理系、資訊工程系、資訊與通訊系提供針對影像處理、智慧機械人、資訊安全、資電工程和多媒體應用等領域的專業課程，透過產學合作計畫，培育IT人才。除了全面研發人工智慧、物聯網、大數據、工業4.0、影像辨識、數位多媒體和智慧商務，國際期刊論文發表數量亦增加3倍。

朝陽科大工程領域採重點特色計畫培植校級研究中心；理工學院院長劉炳嵐說，「非破壞檢測研發中心」擁多項領先全球的檢測技術，未來研發應力波檢測、熱影像與光學影像分析、三維點雲建模技術，結合無人飛行載具研發自動化非破壞檢測技術。

朝陽科大表示，「健康農糧中心」利用合成多種重要費洛蒙原體與研發劑型配方用於田間活性試驗、有機作物與產銷履歷作物稽核；「環境資源永續再利用研發中心」具多項TAF環境檢測認證項目，助國際減碳趨勢與綠色能源提出解決方案，滿足企業碳足跡、碳盤查等需求。

管理學院院長傅鍾仁說，近2年Scopus資料庫收錄論文逾150篇，以「永續樂活」與「數位智能」雙策略為發展主軸；在智慧金融、數位轉型、電子商務、樂活管理、永續管理及大學社會責任（USR）等方面，配合「學研產並行共創三贏」及「未畢業先入行」，推動千人海外體驗學習及交換生計畫，邁向世界級大學。