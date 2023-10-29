T1聯盟2023-24賽季28日開打，在主場新北市新莊體育館連兩天出賽的新北中信特攻，繼前役擊退台南台鋼獵鷹後，29日在下半場奠定雙位數領先勝基，終場86比77再挫高雄全家海神，笑納2連勝，加上上季例行賽主場全勝，目前跨季例行賽主場19連勝。

上半場雙方失誤都偏多，特攻11次、海神10次，首節尾聲海神靠著9比2攻勢超前分數，第2節前段也繼續穩住領先，不過該節倒數3分多鐘特攻在阿巴西進攻的活躍下，連續投進11分，從28比34變成39比34領先5分結束上半場。

第3節初海神未找到投籃準星，前4分多鐘只靠布銳克曼投進1個field-goal，其他5次出手落空，直到該節剩7分14秒，海神隊才靠艾倫再度得分，這節特攻將領先擴大到17分、將近20分的大分差。

第4節一開始海神9比2攻勢似乎吹起反攻號角，不過特攻魏嘉豪砍進三分球，加上隊友飛克三分球加快攻雙手灌籃連得5分，又讓海神反撲氣勢降溫，並讓現場地主球迷熱血再度沸騰。

此役海神上半場投籃命中率不到3成，下半場有找回一些準頭，可惜三分外線無法發揮，而特攻在下半場總能適時在進攻端發揮，累積雙位數領先並穩穩守成。

特攻此役飛克強攻全場最高31分，並抓下11籃板，上半場進帳11分的阿巴西全場獲得17分，海神庫薩斯20分、18籃板也是繳出「雙十」數據，布銳克曼14分、5助攻。