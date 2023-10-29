屏東黃姓男業務員到三地門遊玩結識當地一名擺攤女子，凌晨時趁醉意突襲正在公廁內的女子，把人壓在牆上背後式性侵，女子因剛動尿失禁手術，陰道傷口當場裂開噴血，嚇得黃男落荒而逃，一審判黃男4年8月，上訴至高雄高分院，法官考黃男已賠償女子70萬元和解，改判2年、緩刑5年，可上訴。

黃男2021年2月某日和家人到屏東三地門遊玩，過程中認識在當地擺攤的女子與對方親友，眾人喝酒聊天好不快樂，打成一片。凌晨12點多，女子到公廁上廁所，已有醉意的黃男竟尾隨入內，強拉住女子的手，並將女子的臉轉向牆壁，用另一隻手將女子背部壓在牆上，從背後硬上得逞。

女子因剛動完無張力尿失禁吊帶手術，醫生囑咐一個月内不能有性行為，黃男性侵女子時，女子陰道的傷口直接裂開，鮮血不斷湧出，從女子大腿一度蔓延至鞋子及地上，黃男也被自己滿是鮮血的下體嚇到，當場衝出廁所外逃離。事後女子在親人的協助下就醫並報警提告。

開庭時，黃男還一度辯稱是合意性交，但法官認為女子才剛做完手術，女子不可能不知風險，認定黃男犯行屬實，依犯強制性交罪判其4年8月。

黃男不服上訴，強調自己已為酒後一時衝動負責，願意賠償女子損失。法官痛批黃男欠缺尊重他人性自主的意識，不僅傷害女子身體，更讓女子蒙受難以抹滅的心理傷害，考量他事後展現和解誠意，積極參與調解，願意賠償女子70萬元並取得原諒，依妨害性自主罪改判2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並參加法治教育課程5場次，可上訴。

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