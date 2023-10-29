台東縣議長盃拔河邀請賽28日在娜路彎大酒店旁大草原舉行。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣議長盃拔河邀請賽28日在娜路彎大酒店旁大草原舉行。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東議長盃拔河 選手賽前竟拉「這個」集訓

睽違5年，台東縣議長盃拔河邀請賽昨天在娜路彎大酒店旁大草原舉行，由議長吳秀華主持開幕儀式，總共55隊、近3000名選手參賽。賽事分為機關組、社會男子組、社會男女混合組等，除了傳統強隊海端、延平、東警、鎮東、737聯隊等，今年也有不少新強隊報名。

開幕後隨即由議會議員與縣府主管進行拔河表演賽，最後由議會以2比0獲勝，拉開序幕。吳秀華透露，各隊都在比賽前都有集訓，有的隊伍是拉大樹、甚至有拉卡車等各種方式訓練。

台東縣議會指出，最後機關組由台東縣警察局獲得第1名、台東航空站第2名、空軍7聯隊第3名。社會男子組前3名分別由M’Loma、大樹下、Hanvan拿下。社會男女混合組前3名分別為旅北青年 、延平鄉公所B隊、巴沙哇力A隊，另外精神總錦標由美美戰隊獲得。

吳秀華說，台東縣議長盃邀請賽已舉辨多年，一直是台東縣議會年度的傳統活動，因為疫情等因素停辦5年之久，但議會一直以來都收到民眾與團體詢問是否舉辦的聲音，本來議會去年就要復辦但卻因疫情升溫而延期至今。今年主題是「迎向勝利」拔河賽需要隊員彼此之間的團結合作、展現默契，更是體力的考驗、意志的競爭，她最後則感謝所有的參賽隊伍熱情的參與，相約明年見！