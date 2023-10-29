國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，前高雄市長韓國瑜也前來替侯站台，他批評「高雄產業出問題」、「高雄子弟8成北漂工作」，對此，高市府發言人周璟瑜回嗆，韓國瑜無視高雄近3年的重大改變與進步，也忘了自己執政時的墊底成績單。

周璟瑜表示，今年雜誌民調顯示，高雄城市競爭力從六都最後，去年進步到六都第二，今年更首度超越台北拿下第一，而永續幸福城市調查指標中，環境、施政、社福、多元共融皆是六都第一，社福更是連2年蟬聯第一，反觀新北市則連續2年競爭力總排名六都墊底，環境、施政都退步，治安滿意度更是最後一名。

周璟瑜指出，回顧過去5年，韓國瑜上任時立即宣布停建輕軌工程，且隨即放下市政工作轉而投入總統大選，導致各項市政建設腳步停擺，直至陳其邁上任後讓輕軌復工，如今輕軌將在年底成圓、明年初可望試營運通車，符合民意期盼。

周璟瑜進一步提到，陳其邁上任後致力於產業雙軸轉型、增加就業機會，力拚重大建設及改善空汙，並持續成功引進高科技半導體產業進駐高雄，提供充足水電需求讓企業設廠如期如質進行，且市府力推演唱會經濟，祭出相關優惠方案與商圈夜市券，帶動演唱會經濟與旅遊消費商機，已創14億9000萬元觀光產值。

周璟瑜批評，高雄青年失業率在韓市府任內高達13.9％，為六都最高，陳其邁上任後青年失業率連2年六都最低，今年上半年整體失業率，高雄市下降為3.4％，再創2011年市縣合併以來最低點，也為六都之冠。韓國瑜指稱80％高雄子弟畢業後都離開高雄，根本毫無根據，為了選舉信口開河。

周璟瑜狠酸，韓國瑜及侯友宜分別忘了自己執政時的墊底成績單、忘了自己曾辜負市民的期待成為落跑市長，更無視高雄近3年來的重大改變與進步，高雄市民不僅重拾城市光榮感，也有足夠的智慧分辨誰是只會喊口號、為了選舉唱衰高雄的候選人。

陳其邁表示，韓市長還是愛說笑，他離開高雄已經有很長時間，對高雄也不是非常了解，請韓國瑜有空多來高雄走走，選舉到了難免會有政治口水，但他就是一步一腳印全力拚市政，讓高雄更進步。