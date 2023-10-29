台中警霧峰分局所轄霧峰、大里地區，位處台中市屯區，近年經濟發展，外來人口不斷移入，金融機構密集，成為詐欺車手取款或面交的熱區。

警方，為有效防制、查緝詐欺提款車手，除與面交詐欺被害人共同合作逮獲車手外，更與轄區金融機構、超商和ATM場所負責人建立查緝車手友善通報網。一旦遇到可疑的詐欺車手，就能接獲通報立即展開查緝行動。

此外，本分局全面性分析詐欺車手的提款熱時和熱點，對車手提領行進軌跡進行預判部署警力，並運用科技設備，監控犯罪熱時、熱點區域，遇有可疑或異常狀況，立即派遣線上警網進行查緝或攔截圍捕，查緝效果有明顯提升，光是這個10月間，上個禮拜短短一周內就查獲10名詐欺車手，有效打擊詐騙犯罪並保護民眾財產安全。

本分局所查獲之10名車手犯嫌中有7名為成年人、3名未成年，平均年齡在25歲；共6名遭法院裁定羈押或收容；被害人大約在遭詐騙2次後始驚覺被害。

霧峰分局分局長陳祥麟在此呼籲，民眾切勿貪圖小利而擔任詐欺車手，後續將面臨刑事責任及高額賠償金，如係未成年車手，其父母亦將負擔連帶賠償責任，得不償失。

另外，民眾不論從事何種投資或借款需求，都應該循正常管道，不可輕信廣告或陌生人的慫恿，避免遭詐騙血本無歸。詐騙集團千萬不要挑戰警方打擊犯罪的決心，「好膽你就來，一定抓到你！」